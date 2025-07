Este viernes, la familia de Daniela Escobar, desaparecida desde el 16 de octubre de 2024 en Sámara, Guanacaste, la recordó con un emotivo mensaje en el día que cumpliría 31 años.

Su hermano, Víctor Salas, publicó un homenaje en redes sociales donde expresó que, aunque no hay pastel ni velas para celebrar, “hay un fuego que no se apaga: el amor que te llevamos dentro, más fuerte que la distancia y el tiempo”.

Salas compartió su dolor y esperanza tras nueve meses sin noticias sobre Daniela:

“Nueve meses sin tu risa, nueve meses con el alma en vilo… pero hoy, en tu día, elegimos cantar, recitar versos y nombrarte en voz alta. Porque tu esencia vive en cada palabra que te dedicamos, en cada lágrima que se convierte en esperanza, en cada silencio que grita tu nombre”.

El mensaje continuó con versos que reflejan el amor inquebrantable de su familia:

“Celebramos tu vida con poesías que atraviesan el cielo y canciones que son abrazos sin fronteras. Porque hoy, aunque no estés aquí, sabemos que nuestro amor te encuentra donde quiera que estés”.

“Te extrañamos con una fuerza que duele, pero también con una fe que nos levanta. Tu luz sigue guiándonos, tu recuerdo nos une y nuestra lucha por encontrarte… no descansa, no se rinde, no te olvida”.

Finalmente, su hermano cerró con un mensaje de fe.

“El amor no tiene calendarios, ni ausencias que borren tu rostro. Mientras late nuestro corazón, seguiremos esperándote en casa”.

Daniela Escobar desapareció en octubre de 2024 cuando salió de su vivienda en Sámara.