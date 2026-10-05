Hoy inicia juicio contra sospechosos del secuestro de hijo de exdiputado

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Hoy lunes 5 de octubre está previsto que inicie el juicio contra 13 personas sospechosas de conformar una organización criminal dedicada presuntamente a cometer secuestros extorsivos, entre cuyas víctimas figura un George Angulo, hijo de un exdiputado y propietario de una cadena de gimnasios.

El debate comenzará a las 8:30 a.m. en el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada (JEDO), ubicado en el Primer Circuito Judicial de San José, y está programado para extenderse hasta el próximo 18 de diciembre.

Los imputados son de apellidos Madrigal, Leiva, Ulate, Granados, Picado, Matamoros, Vargas, Jiménez, Acevedo, Vargas, Brenes, Sandoval y Obregón.

De acuerdo con la información judicial, estas personas presuntamente se asociaron para conformar un grupo dedicado a cometer secuestros y posteriormente exigir dinero a cambio de liberar a las víctimas.

La acusación señala que los sospechosos habrían actuado bajo una distribución de funciones y exigían por el rescate pagos en moneda virtual, específicamente bitcoins, o su equivalente en moneda fiduciaria, es decir, dinero en efectivo.

Dos secuestros bajo investigación

A los acusados se les vincula con dos hechos ocurridos durante 2023. El primero se habría registrado en enero y el segundo en junio de ese año.

Las víctimas son dos hombres de apellidos Guardián y Angulo. Este último es hijo de un exdiputado y dueño de una cadena de gimnasios.

Además de secuestro extorsivo agravado, la causa contempla presuntos delitos de robo agravado, uso ilegal de uniformes, insignias o dispositivos policiales agravado y legitimación de capitales.

Capturados en nueve allanamientos

Los 13 sospechosos fueron detenidos en julio de 2023 durante un amplio operativo realizado por agentes de la Unidad de Secuestros de la Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En aquella oportunidad, los agentes judiciales ejecutaron nueve allanamientos en propiedades ubicadas en Jacó, Cartago, Alajuela, Curridabat, Heredia y Desamparados.

Con el inicio del debate este lunes, el Ministerio Público expondrá las pruebas recopiladas durante la investigación para intentar acreditar la presunta participación de los acusados en la organización y en los hechos que se les atribuyen.

El juicio está previsto durante más de dos meses y, según la programación judicial, concluiría el 18 de diciembre.