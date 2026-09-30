Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

El juicio que enfrenta al creador de contenido Diego Bravo con Mauricio Hoffmann y Majo Ulate tendrá este miércoles uno de sus momentos clave, luego de que se confirmara que ambos querellantes declararán ante el tribunal.

Hoffmann y Ulate son quienes presentaron la querella contra Bravo por presuntos delitos contra el honor, a raíz de una serie de videos y publicaciones que el creador de contenido difundió en redes sociales durante 2022.

La declaración de ambos forma parte de las diligencias pendientes dentro del proceso y permitirá que expongan ante el tribunal su versión sobre los hechos que originaron la acusación.

Foto: Issac Villalta.

¿Qué pasó en la audiencia anterior?

En la audiencia anterior se incorporó una prueba documental presentada por la representación legal de Hoffmann y Ulate.

Rafael Rodríguez, abogado de los querellantes, explicó que se trató de un acta notarial que documenta los videos relacionados con el caso, incluyendo transcripciones de las expresiones que, según la acusación, fueron ofensivas.

“Hoy se incorporó prueba documental, a saber, un acta notarial donde constan la forma en que fueron documentados todos los videos. La misma contiene una transcripción literal de cada video y cada expresión difamante que se realizó”, explicó Rodríguez.

El documento también deja constancia de los archivos audiovisuales que fueron conservados como respaldo de la prueba.

Foto: Issac Villalta.

¿Qué están reclamando Hoffmann y Ulate?

Además del proceso penal, los querellantes presentaron una acción civil en la que solicitan una indemnización de ¢5 millones para cada uno para un total de ¢10 millones por concepto de daño moral.

También solicitan una disculpa pública y la eliminación de los contenidos en los que, según sostienen, Bravo se refirió de manera ofensiva hacia ambos.

Por su parte, la defensa de Bravo mantiene su propia estrategia dentro del proceso. Randall Céspedes, abogado del creador de contenido, explicó anteriormente que la suspensión de la audiencia estuvo relacionada con la agenda del tribunal y con el plazo legal para mantener la continuidad del debate.

Foto: Issac Villalta.

¿Qué puede pasar hoy?

La declaración de Mauricio Hoffmann y Majo Ulate será parte de la recepción de prueba del juicio.

Posteriormente, el tribunal deberá valorar todos los elementos que sean incorporados durante el debate.

La audiencia de este miércoles no representa una sentencia ni determina por sí sola la responsabilidad de Diego Bravo.

El proceso continúa abierto y será el tribunal el que, al finalizar el juicio y analizar las pruebas y argumentos de las partes, determine las responsabilidades que correspondan.