Hoy arranca la jornada 11: Vea la programación

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

La jornada 11 del campeonato nacional comenzará hoy mismo con dos partidos que pondrán en marcha una nueva fecha del fútbol costarricense.

La acción arrancará a las 6 p. m. en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, donde el Club Sport Cartaginés recibirá a Puntarenas FC. Los brumosos buscarán hacerse fuertes en casa para permanecer en la parte alta de la tabla ante un conjunto porteño que intentará sacar puntos importantes como visitante.

Más tarde, a las 8 p. m., llegará el turno de un duelo entre equipos de la misma provincia. La Asociación Deportiva San Carlos enfrentará a Inter San Carlos en el derby del Norte, en un partido que promete intensidad y que tendrá en juego puntos importantes para ambos conjuntos buscando puestos de clasificación.

La jornada continuará mañana miércoles 14 de octubre con otros dos encuentros. A las 5 p. m., Municipal Pérez Zeledón recibirá a Escorpiones FC, mientras que a las 8 p. m. se disputará uno de los partidos más atractivos de la fecha: El clásico provincial entre Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Herediano en el Estadio Alejandro Morera Soto.

La jornada 11 llegará a su cierre el jueves 15 de octubre, cuando Deportivo Saprissa se mida con Sporting FC a partir de las 8 p. m. en La Cueva.