El reciente incendio en el hotel El Oriente donde fallecieron 5 personas dejó en evidencia que estos lugares ubicados en el centro de San José se han convertido en trampas mortales para sus ocupantes.

Así lo indicó Héctor Chaves, director del Cuerpo de Bomberos tras el lamentable siniestro que consumió un tercer piso y el cual tenía una puerta de emergencia bloqueada y dificultó la salida de sus ocupantes.

“No es posible que con una escalera hechiza como la de este lugar se pueda pretender que sea una ruta de escape o de evacuación, un adulto mayor no podría salir por ahí”, dijo.

Chaves señaló que para este caso no existían las condiciones para poder evacuar, ya que desde el tercer piso la puerta superior estaba “amarrada con alambre”.

Por otra parte, lamentó que han atendido varios incidentes similares donde llegan a estructuras en la capital que no cuentan con las condiciones de mínimas de evacuación.

“En este sector visto varios incendios y rápidamente los hoteles vuelven otra vez a su condición nuevamente, normal, se reacondicionan y van de nuevo, esto preocupa mucho”, explicó.

El representante de Bomberos hizo un llamado a autoridades municipales y de Salud para evitar permisos a los lugares que no tengan las condiciones adecuadas.

“Hay muchos hoteles en esta condición y que sobre todo no tienen sistemas de detección de incendios, sistemas de extinción y lo más importante, no tienen rutas de evacuación adecuadas”, afirmó.

Por este incidente se reporta la muerte de dos personas adultas mayores, además de un hombre y una mujer, y otra persona no ha podido ser identificada. En un principio se creía que podía haber una sexta víctima, pero esto se descartó.

En este tipo de sitio se mezclan personas de paso y otras que se residen por largo tiempo, lo que convierte al hotel en su morada habitual, según Bomberos.