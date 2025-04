El hotel Arenas Del Mar Beachfront & Rainforest Resort, en Manuel Antonio, Quepos, negó la nueva hipótesis del OIJ sobre que, Miller Gardner, hijo del exjugador de los Yankees, Brett Gardner, falleció por inhalar grandes cantidades de monóxido de carbono.

“Los niveles en la habitación del hotel eran inexistentes y no letales. Hubo un error en este informe inicial”, declaró el hotel al medio The New York Post.

El complejo no negó que los investigadores encontraran monóxido de carbono, pero afirmó que los altos niveles del gas mortal se detectaron en una “sala mecánica que los huéspedes no ocupan”.

Brett Gardner (i) y Miller Gardner (d). Foto: tomada de medios internacionales.

Reporte del OIJ

Fue el pasado lunes, que la Policía Judicial confirmó una nueva línea de investigación alrededor de la muerte del joven, de 14 años, que fue hallado sin vida en una habitación de dicho hotel.

“El pasado viernes se realizaron algunas pruebas en la habitación donde estaba hospedada la familia, siendo que, en ese momento, se detectaron altas emanaciones de lo que es monóxido de carbono, lo cual nos lleva a una línea investigativa”, declaró el director del OIJ, Randall Zúñiga.

El jefe del OIJ detalló que durante el análisis “se encontraron hasta 600 partes por millón (de monóxido) cuando lo correcto debería ser cero”.

“Las primeras líneas investigativas nos dicen que esta situación (el fallecimiento) se dio por esta contaminación”, recalcó.

Familia Gardner se encontraba de vacaciones en Quepos. Foto: Tomada de medios internacionales.

Realizarán 4 análisis claves

Para esclarecer la muerte del joven, el OIJ confirmó a este medio, que solicitó 4 pruebas: 3 de Ciencias Forenses y una a instancia externa.

Los análisis que solicitó la Policía Judicial a Laboratorios de Ciencias Forenses son:

Histología

Neuropatología

Toxicología

Además, se pidió el apoyo del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

“Se espera que los resultados puedan estar en unos dos a tres meses, esto a la alta demanda de trabajo que hay en los laboratorios forenses, debido a la alta demanda de autopsias que se están realizando en el país, producto del aumento de los homicidios que se han registrado”, añadió la policía.