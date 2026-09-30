Hospital México ofrecerá feria de salud gratuita

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El Hospital México realizará una Feria de la Salud gratuita y abierta a todo público este 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre.
La actividad se desarrollará de 8 a.m. a 1 p.m. en la Torre Noreste del hospital, donde las personas podrán acceder a diferentes servicios y actividades de prevención sin costo.
La feria contará con 24 stands distribuidos en cuatro áreas principales: salud mental, dermatología, nutrición y odontología.
Durante los tres días habrá profesionales del Hospital México y especialistas de organizaciones aliadas que ofrecerán charlas, orientación, tamizajes y espacios de atención directa.
Entre los servicios disponibles se incluyen:
Además, la carrera de Odontología de ULACIT realizará una actividad denominada “Lavatón”, en la que se enseñarán técnicas adecuadas de cepillado y se entregarán kits de limpieza dental gratuitos.
La feria también contará con productos para la protección y prevención de enfermedades de la piel.
El 30 de setiembre se realizará además una jornada especial dirigida a personas adultas mayores en el gimnasio del Hospital México.
La actividad incluirá ejercicio físico, espacios informativos y actos culturales.
Fechas: 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre
Horario: 8 a.m. a 1 p.m.
Lugar: Torre Noreste del Hospital México
Entrada: gratuita y abierta a todo público