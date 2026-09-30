Hospital México ofrecerá feria de salud gratuita

La actividad tendrá charlas, tamizajes y atención en salud mental, entre otros servicios

Fecha de publicación:

Fecha de modificación:

El Hospital México realizará una Feria de la Salud gratuita y abierta a todo público este 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre.

La actividad se desarrollará de 8 a.m. a 1 p.m. en la Torre Noreste del hospital, donde las personas podrán acceder a diferentes servicios y actividades de prevención sin costo.

La feria contará con 24 stands distribuidos en cuatro áreas principales: salud mental, dermatología, nutrición y odontología.

Durante los tres días habrá profesionales del Hospital México y especialistas de organizaciones aliadas que ofrecerán charlas, orientación, tamizajes y espacios de atención directa.

Entre los servicios disponibles se incluyen:

  • Tamizajes auditivos gratuitos.
  • Atención odontológica general, como limpiezas y calzas.
  • Orientación en nutrición, salud mental y dermatología.
  • Prueba FibroScan para detectar posibles lesiones en el hígado.
  • Actividades de prevención y cuidado de la salud bucodental.
  • Información sobre prevención y detección temprana de enfermedades digestivas.
  • Educación sobre el cuidado de la piel y la audición.

Además, la carrera de Odontología de ULACIT realizará una actividad denominada “Lavatón”, en la que se enseñarán técnicas adecuadas de cepillado y se entregarán kits de limpieza dental gratuitos.

La feria también contará con productos para la protección y prevención de enfermedades de la piel.

Actividad para adultos mayores

El 30 de setiembre se realizará además una jornada especial dirigida a personas adultas mayores en el gimnasio del Hospital México.

La actividad incluirá ejercicio físico, espacios informativos y actos culturales.

Tome nota

Fechas: 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre
Horario: 8 a.m. a 1 p.m.
Lugar: Torre Noreste del Hospital México
Entrada: gratuita y abierta a todo público