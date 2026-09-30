Hospital México ofrecerá feria de salud gratuita

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

El Hospital México realizará una Feria de la Salud gratuita y abierta a todo público este 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre.

La actividad se desarrollará de 8 a.m. a 1 p.m. en la Torre Noreste del hospital, donde las personas podrán acceder a diferentes servicios y actividades de prevención sin costo.

La feria contará con 24 stands distribuidos en cuatro áreas principales: salud mental, dermatología, nutrición y odontología.

Durante los tres días habrá profesionales del Hospital México y especialistas de organizaciones aliadas que ofrecerán charlas, orientación, tamizajes y espacios de atención directa.

Entre los servicios disponibles se incluyen:

Tamizajes auditivos gratuitos.

Atención odontológica general, como limpiezas y calzas.

Orientación en nutrición, salud mental y dermatología.

Prueba FibroScan para detectar posibles lesiones en el hígado.

Actividades de prevención y cuidado de la salud bucodental.

Información sobre prevención y detección temprana de enfermedades digestivas.

Educación sobre el cuidado de la piel y la audición.

Además, la carrera de Odontología de ULACIT realizará una actividad denominada “Lavatón”, en la que se enseñarán técnicas adecuadas de cepillado y se entregarán kits de limpieza dental gratuitos.

La feria también contará con productos para la protección y prevención de enfermedades de la piel.

Actividad para adultos mayores

El 30 de setiembre se realizará además una jornada especial dirigida a personas adultas mayores en el gimnasio del Hospital México.

La actividad incluirá ejercicio físico, espacios informativos y actos culturales.

Tome nota

Fechas: 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre

Horario: 8 a.m. a 1 p.m.

Lugar: Torre Noreste del Hospital México

Entrada: gratuita y abierta a todo público