El Banco de Sangre del Hospital México lanzó un llamado urgente a la población debido al desabastecimiento de hemocomponentes necesarios para atender a sus pacientes.

La doctora Jacqueline Duque Ugarte, del Banco de Sangre, explicó que actualmente no cuentan con las reservas necesarias para cubrir las necesidades transfusionales del centro médico.

“Queremos invitar a toda la población en general que nos apoyen a cubrir esta necesidad que está pasando el Hospital México, donde no tenemos hemocomponentes para poder satisfacer las necesidades transfusionales de nuestros pacientes. Por favor, acérquense a donar de lunes a viernes de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, sábados y domingos de 7:00 a.m. a 12:30 m.d”, indicó la Dra.

El hospital está recibiendo donaciones de cualquier tipo de sangre, por lo que se hace un llamado a la solidaridad de la ciudadanía.

“Si tienen alguna duda respecto a la donación pueden llamar al 2242-6666. Les agradecemos, nuestros pacientes necesitan de ustedes“, concluyó la Dra. Duque.

Conozca los requisitos que debe cumplir para poder donar: