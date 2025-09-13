Liga Deportiva Alajuelense vuelve a su casa, el estadio Alejandro Morera Soto, donde este sábado a las 8 de la noche se mide al líder del certamen de Apertura 2025 y revelación del semestre. Deberá sacar la faena ante el Municipal Liberia, del técnico paraguayo José Saturnino Cardozo, quien tiene a los de la Ciudad Blanca brillando en la cima. El cuadro liberiano se ubica en el primer lugar con 14 puntos en 7 presentaciones. Los rojinegros suman 6 cotejos, para un total de 10 unidades.

“Joel Campbell a inyectables”

Pero los manudos no llegan con su equipo completo, pues presentan varias bajas, justo las mismas que estuvieron ausentes en el encuentro ante Pérez Zeledón, donde mordieron el polvo. Los ausentes son Alberto Toril, Aarón Salazar, Diego Campos y Joel Campbell.

Con relación al por qué varios equipos han sufrido una gran cantidad de lesionados, el volante manudo Diego Campos dio su razonamiento. “Yo no puedo hablar por los otros clubes, pero la cantidad de partidos seguidos es un motivo, al igual que la gran cantidad de viajes y jugar en otros torneos como lo es la Copa Centroamericana. Los viajes son complicados y hay gran cantidad de partidos. También hay poco tiempo para la recuperación, que en verdad es muy poca”.

Las palabras de Campos son secundadas por su compañero Aarón Salazar, quien también está fuera de los planes del técnico Óscar Ramírez. “Este es un deporte donde hay cargas de partidos y jugamos varios torneos como el de copa, el nacional y la Concacaf. Hay una carga importante y estamos expuestos a esta seguidilla. Uno nunca quiere lesionarse, pero debemos ser pacientes y los que no tienen regularidad deben estar atentos para llegar a ser titulares”.

Campos analiza que los liberianos vienen haciendo bien las cosas. “Estamos obligados a ganar, porque estamos en casa”, advierte.

Salazar se sincera y menciona uno de los errores que ha mostrado el cuadro erizo. “Hay puntos específicos que se han analizado en cancha y en video. Hay un gran porcentaje de goles que nos han anotado a balón parado y es algo a corregir. Esperamos cerrar el arco en ese aspecto”, agregó.