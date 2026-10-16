Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El hospital Carlos Luis Valverde Vega, en San Ramón, realizará una jornada de salud los días 22 y 23 de octubre, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios especializados y atender a pacientes que requieren consultas dermatológicas y biopsias.

La actividad se desarrollará de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en las instalaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y contará con personal de salud de San Ramón, Palmares y Zarcero, así como especialistas de los hospitales México, Puntarenas y Alajuela.

Durante ambos días se ofrecerán consultas dermatológicas, biopsias, controles de glicemia y presión arterial, atención nutricional, electrocardiogramas y vacunación. También habrá orientación sobre el uso de inhaladores y espaciadores, charlas sobre alimentación saludable, cuidado de la espalda, atención a personas cuidadoras y abandono del fumado. La Universidad de Costa Rica impartirá una charla sobre salud mental.

El viernes, además, se realizará una campaña de donación de sangre en coordinación con el Banco Nacional de Sangre, de 8:30 a.m. a 11:00 a.m.

Según explicó Jonathan Sosa Céspedes, director médico del hospital, la meta es efectuar 600 consultas de dermatología y 400 biopsias, con el propósito de abordar por completo la lista de espera de esa especialidad.

El médico hizo un llamado a los usuarios a mantener sus datos personales actualizados, ya que el personal de redes del centro médico estará contactando a los pacientes para programar las citas correspondientes.