Un menor de aproximadamente 3 años, que resultó herido por un proyectil de arma de fuego la tarde de este domingo en el sector de Nacascolo, en Liberia, Guanacaste, permanece en condición estable en el Hospital Nacional de Niños, aunque su estado continúa siendo delicado.
El caso fue confirmado inicialmente por la Cruz Roja Costarricense, que reportó el incidente a eso de las 4:03 p.m., cuando el menor fue atendido en el sitio con una herida en el abdomen y trasladado en condición crítica al Hospital de Liberia.
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Debido a la gravedad del caso, posteriormente se coordinó un traslado especializado hacia el Hospital Nacional de Niños, mediante un operativo conjunto entre el centro médico, el Benemérito Cuerpo de Bomberos y la empresa SAAT, con apoyo de una aeronave del Servicio de Vigilancia Aérea.
Ya en el centro pediátrico, el doctor Carlos Jiménez, director del Hospital Nacional de Niños, informó este lunes en horas de la mañana que el menor ha permanecido estable durante las primeras horas de evolución, tras haber sido sometido a una cirugía en el Hospital de Liberia.
“Este niño se le sometió a un procedimiento quirúrgico en el hospital de Liberia bastante exitoso y todavía no podemos cantar victoria, todavía su condición es bastante delicada, pero dentro de lo que cabe, por ahora está estable”, explicó Jiménez.
El especialista detalló que la intervención permitió atender las lesiones más críticas a nivel abdominal, sin embargo, advirtió que el paciente no está fuera de peligro debido a posibles secuelas del trauma.
“No ha requerido de tener que ser llevado nuevamente a sala de operaciones y tampoco ha requerido de medicamentos para garantizarle todo lo que es el funcionamiento de lo que es corazón, lo que es bombeo”, añadió.
El director del Hospital Nacional de Niños también confirmó que este sería el tercer menor herido por arma de fuego en lo que va del año en el centro médico, situación que calificó como preocupante.
De momento, las autoridades judiciales mantienen la investigación abierta para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho y establecer posibles responsabilidades.