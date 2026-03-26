Hospital de Niños canceló 15 de las 16 cirugías programadas por huelga

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

De las 16 cirugías programadas en el Hospital Nacional de Niños, 15 fueron suspendidas debido a la huelga convocada por distintos grupos sindicales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

En total, 6.015 funcionarios se sumaron al movimiento, lo que provocó la cancelación de 197 procedimientos quirúrgicos en todo el país, equivalente al 44 % de lo previsto para la jornada.

Los antimotines llegaron al edificio de la Caja en medio de tensiones.

La institución informó que la afectación general en los hospitales alcanzó un 6 %.

Henry Fonseca San Juan de Dios “Solo nosotros sabemos lo que luchamos en todos los hospitales, estamos a pie de lucha bajo este sol porque de verdad es una injusticia, solo uno que está en el sistema sabe cómo está la cuestión”.

Por su parte, Mario Vílchez, director del Centro de Atención de Emergencias y Desastres detalló que los servicios más impactados a nivel general fueron Farmacia, Sala de Operaciones, Nutrición, Laboratorio, y Hospitalización, mientras que Consulta Externa y Rayos X reportaron un 4 % cada uno.

Illyori Vargas Carit “Es justo que luchemos por los derechos de los trabajadores de la Caja, es la institución más grande e importante del país. Aquí estamos porque nos deben dinero a los trabajadores que día a día nos esforzamos”.

“La Caja ha continuado durante este segundo turno con los esfuerzos para mantener la continuidad de sus servicios esenciales”, señaló Vilchez.

Isabel Aguilar Calderón Guardia “Nosotros como funcionarios merecemos respeto, hasta el momento las autoridades no entienden, trabajamos con seres humanos y no es posible que nos den un aumento de solo ¢10 mil”.

El movimiento sindical justificó este paro en el deseo de tener mejores condiciones laborales, ya que según explicaron, se han hecho reuniones, pero sin respuesta para un aumento salarial que responda a las necesidades de los trabajadores de la Caja.

Los funcionarios reclaman un salario más justo.

En medio del paro, tres hospitales (México, Calderón Guardia y Hospital Escalante Pradilla) requirieron contratar alimentación a terceros ante la ausencia de personal. Además, funcionarios de la Dirección Jurídica presentaron ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José la demanda de solicitud de reincorporación de labores de los trabajadores en huelga, bajo el expediente 26-000516-2024-LA.

Ante versiones sobre una supuesta suspensión de la reunión prevista para este 25 de marzo, la institución aclaró que fue reprogramada “como parte de la estrategia institucional ante el llamado a huelga”.

Según la CCSS, la decisión se comunicó el 24 de marzo y respondió a la necesidad de que los equipos gerenciales se concentraran en el monitoreo de los servicios y la atención de eventuales afectaciones. La sesión fue reagendada para el 15 de abril.