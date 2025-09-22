El Hospital San Vicente de Paúl, conocido popularmente como Hospital de Heredia, inició la jornada saturado.

De acuerdo con la directora del centro médico, la doctora Joumana Zaglul, el servicio de emergencias amaneció con una ocupación superior al 200%, principalmente de pacientes en condición crítica.

“La situación responde a que todas las camas de hospitalización están llenas, por lo que no hemos podido trasladar a los pacientes que permanecen en emergencias”, explicó.

Ante este panorama, el hospital afirma que está coordinando con las autoridades de salud para trabajar en red y redistribuir a los pacientes hacia otros centros hospitalarios.