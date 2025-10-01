El Hospital San Vicente de Paúl de Heredia adquirió 181 camas eléctricas hospitalarias y 58 camillas de transporte tras una inversión de ₡350 millones.

Esta inversión llega a sustituir camillas que tenían hasta 15 años de antigüedad, informó el centro hospitalario.

Días atrás, el Hospital se encontraba en saturación completa de su servicio de emergencias. Este miércoles 1° de octubre, operan a la normalidad, informaron desde el centro médico.

Las nuevas camas eléctricas cumplen con estándares de ergonomía, seguridad y accesibilidad, contribuyendo a una atención más humanizada y eficiente.

Además, permiten optimizar las labores del personal de salud al facilitar la movilización y el confort de los pacientes durante su estadía hospitalaria.