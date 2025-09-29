El Juzgado Penal de San José ordenó 3 meses de prisión preventiva para un hombre de apellidos Jianging Ye.

Este hombre figura como sospechoso de cometer los delitos de abuso sexual, abuso e incumplimiento de patria potestad y ofensas a la dignidad, en perjuicio de su esposa e hijos.

La medida fue conseguida gracias a la petición de la Fiscalía Adjunta de Género.

Sobre los hechos

“Los hechos ocurrieron desde el 2024, en barrio González Lahmman, donde vivía el imputado con su familia.

En apariencia, cada vez que el imputado se enojaba, pateaba a los niños en las piernas, brazos y estómago. De acuerdo con la investigación, se cree que el hombre cometió el delito de abuso sexual en perjuicio de su hija.

Asimismo, se sospecha que ofendió de palabra a su esposa y también le dijo que se regresara a China.

El Ministerio Público abrió el expediente en contra del imputado, luego de que una persona menor de edad alertara de los hechos en su escuela, por lo que el personal de ese centro educativo activó el protocolo e informó a la Fiscalía”, destacaron las autoridades.

El caso se mantiene en investigación, dentro de la causa 25-000797-0994-PE.