De manera contundente, la selección mayor de fútbol de Honduras se impuso en casa a su similar de Haití. Fue un marcador de 3 a 0 con el que frenó a los haitianos que llegaban a esta fecha en la primera posición con 5 unidades y pese a sumar lo mismo que los catrachos el gol diferencia los ponía en la cima.

Fue muy rápido como el cuadro local hizo valer la cancha del estadio José de la Paz Herrera, el Chelato Uclés, pues a diferencia del cotejo contra los ticos no los llevaron al estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula.

El primer tanto lo marca Rigoberto Rivas sobre el minuto 18 a pase de Arriaga. Pero no contentos con eso aprovecharon el momento, fueron al frente y ya al minuto 26 el muy cuestionado Antony Lozano se impone con el segundo.

No había terminado el primer tiempo, iban por el minuto 40 cuando aparece el delantero Romell Quioto para definir el 3 a 0. Muy superior el cuadro de Reinaldo Rueda y supo mantener la ventaja. Es ahí donde recordamos el pacado en el que caímos al enfrentar a los haitianos en el Nacional. Un juego que empezamos ganando, nos empatan, nos superan en el marcador y al puso cierre nos salvamos con un empate 3 a 3. Aquella vez por los ticos marcaron Kenneth Vargas, Alonso Martínez y Juan Pablo Vargas.

Con este marcador Honduras asume el liderato con 8 puntos.