En el estadio Ergilio Hato de Curazao, la selección de Haití actuó como local y empató 0-0 ante Honduras, en un partido correspondiente al Grupo C, donde también compite Costa Rica.

Fue un duelo de escasas emociones. Catrachos y haitianos se enfrascaron en un juego sumamente físico, con el combate en el mediocampo como principal protagonista durante la mayor parte del encuentro.

La opción más clara del partido fue para Haití en la primera parte; sin embargo, el arquero hondureño Edrick Menjívar apareció de forma oportuna para evitar el gol caribeño y mantener el marcador en cero.

Mientras tanto, en el Grupo B compuesto únicamente por selecciones caribeñas Jamaica se consolidó como líder tras vencer con contundencia 0-4 a Bermudas, jugando como visitante.

Los jamaiquinos dominaron desde el inicio y borraron del campo a una débil y nerviosa selección de Bermudas, que no logró ofrecer resistencia.

En el otro partido del grupo, Trinidad y Tobago no pudo superar a Curazao en Puerto España y el encuentro también finalizó 0-0, lo que permitió a Jamaica afianzarse en la cima del grupo.