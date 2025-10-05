La Selección de Honduras, rival de Costa Rica el próximo jueves 9 de octubre, confirmó una nueva baja para el duelo decisivo por las eliminatorias hacia el Mundial 2026.

El cuadro catracho anunció la baja del delantero Dixon Ramírez, quien milita en el Real España que dirige el tico Jeaustin Campos, debido a una lesión en los ligamentos de su rodilla izquierda.

“Se determinó que el futbolista presenta un diagnóstico de gonartrosis de rodilla izquierda, quinta semana post esguince del ligamento cruzado anterior, además de osteocondritis y sinovitis leve en la misma rodilla”, detalló la Federación Hondureña en un comunicado.

Tras la lesión, el combinado hondureño buscaría reemplazar a Ramírez con otro futbolista. El nombre de Bryan Acosta, volante del Nashville SC, ha saltado como opción para ponerse a disposición de Reinaldo Rueda.

Previo a la lesión de Ramírez, la “H” confirmó las bajas de los defensores Denil Maldonado y José Martínez, así como la de los volantes David Ruiz y Edwin Rodríguez. Hombres como Luis Palma, Romell Quioto y Luis Vega son duda debido a molestias.

