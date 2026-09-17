Homicidios vuelven a repuntar en varias provincias

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Aunque las cifras generales muestran una disminución de los homicidios en Costa Rica, la realidad cambia al analizar el comportamiento por provincia. Al menos tres de las siete provincias registran más asesinatos que durante el mismo periodo del año anterior, según estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Limón reporta 16 caso más pasando de 128 a 144 asesinatos en lo que va del año, en el caso de Cartago registra 15 homicidios contabilizando 55 mientras que el año anterior eran 40 y Puntarenas únicamente se indica el incremento de un caso, una situación que, según Karen Jiménez, encargada de la carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), evidencia lo cambiante que puede ser la dinámica de la violencia homicida en el país.

La experta explicó que las disminuciones observadas durante determinados meses no necesariamente representan un cambio permanente en la tendencia criminal.

“Para afirmar que hubo un cambio en el patrón o en la tendencia criminal de violencia homicida tienen que pasar meses o años para determinar esa reversión del dato”, explicó Jiménez.

De acuerdo con la especialista, existen diferentes razones por las cuales los homicidios pueden disminuir temporalmente. Entre ellas mencionó posibles alianzas entre organizaciones criminales o la captura de cabecillas que estaban generando episodios de violencia.

Sin embargo, posteriormente las estructuras pueden reconfigurarse y comenzar nuevas disputas por el dominio de determinados territorios.

Jiménez señaló que, en este escenario, la violencia homicida se convierte en una herramienta para establecer quién controla una determinada zona.

“Imponen su propia ley”

Para Jiménez, algunas manifestaciones recientes también reflejan el nivel de control que determinadas estructuras criminales buscan ejercer dentro de las comunidades.

“Este tipo de manifestaciones hablan mucho del empoderamiento que tienen estas estructuras criminales, donde sienten que tienen el poder y el control de inclusive imponer su propia ley y su propia norma en las comunidades”, afirmó.

El control territorial, según la experta, no se ejerce únicamente mediante amenazas y violencia.

Algunas organizaciones también buscan generar vínculos con los habitantes mediante ayudas económicas o atendiendo necesidades de las comunidades.

Jiménez explicó que estas estructuras pueden entregar dinero, brindar apoyo ante determinadas situaciones e intentar proyectarse como una fuente de ayuda para los vecinos.