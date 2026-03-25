Homicidio frente a bar en La Fortuna: OIJ revela cómo ocurrió

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Un hombre fue asesinado a balazos la madrugada de este miércoles en el centro de La Fortuna, específicamente en las afueras de un bar, según información confirmada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con el reporte, el hecho se registró alrededor de las 3:00 a.m., cuando la víctima, un hombre aún sin identificar, de entre 30 y 35 años y de nacionalidad nicaragüense, se encontraba fuera del establecimiento, ubicado a unos 350 metros al norte del parque de la localidad.

Homicidio en La Fortuna. Foto: cortesía corresponsal Mariluz Rojas.

“Aparentemente a este sector se aproxima un vehículo del cual desciende un masculino y presuntamente este, sin mediar palabra alguna y por razones que se investigan, habría disparado en múltiples ocasiones en contra del ofendido y posteriormente huye del lugar, dejando al mismo sin vida en el sitio”, detalló el OIJ.

Homicidio en La Fortuna. Foto: cortesía corresponsal Mariluz Rojas.

De forma preliminar, se indicó que en la escena se escucharon al menos 3 detonaciones, una de ellas en la zona del abdomen.

Al sitio se presentaron socorristas de la Cruz Roja Costarricense, quienes confirmaron que el hombre resultó herido en el en tórax y el abdomen y que ya no presentaba signos vitales.

Homicidio en La Fortuna. Foto: cortesía corresponsal Mariluz Rojas.

Tras el ataque, agentes judiciales se trasladaron al sitio, realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso continúa en investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.