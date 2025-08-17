Un hombre murió tras recibir un disparo en su cara la noche del sábado en el sector de Río Azul de La Unión, Cartago.

Así lo informó este domingo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en donde destacan que recibieron la alerta pasadas las 7:00 p.m. del sábado.

Según las autoridades, el hombre, de apellido González de 40 años, se encontraba en vía pública con otra persona.

“Por razones que aún no están claras fue atacado con un arma de fuego, resultando fallecido en el sitio”, destacó OIJ.

Agentes del OIJ se apersonaron al sitio para realizar el levantamiento respectivo del cuerpo.

Además, en la escena se recolectaron indicios balísticos que serán analizados.

El caso se mantiene en investigación.