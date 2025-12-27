Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este sábado dentro de un supermercado ubicado en el centro de Aguas Zarcas de San Carlos, en Alajuela.

Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó a las 7:58 p. m. y al llegar al sitio los socorristas encontraron a un masculino adulto con múltiples impactos de bala en cabeza, tórax y extremidades superiores, sin signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el lugar.

De manera preliminar, se destaca que homicidio ocurrió dentro de un supermercado de la zona.

De acuerdo con versiones iniciales, la víctima habría sido citada al parqueo del establecimiento con el supuesto fin de recibir un pago de dinero que le adeudaban.

Sin embargo, al llegar al sitio, los sujetos sacaron armas de fuego, lo que provocó que Cambronero intentara huir e ingresara corriendo al supermercado.

Los atacantes lo persiguieron hasta el interior del local comercial y le dispararon en reiteradas ocasiones, impactándolo al menos 13 veces. Tras el ataque, los sospechosos huyeron en motocicleta.

Pese a que al momento del hecho había varias personas dentro del supermercado, ninguna resultó herida. A pesar del operativo policial desplegado en la zona, hasta ahora no se reportan personas detenidas.

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que realizó el levantamiento del cuerpo y mantiene las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.