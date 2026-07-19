Homicidio en plena vía pública: Víctima recibe disparo en la cabeza

Un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza la madrugada de este domingo mientras se encontraba en vía pública en el sector de Guararí, en San Francisco de Heredia.

La víctima, cuya identidad aún no ha sido determinada, falleció en el sitio.

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ataque fue reportado alrededor de las 12:15 a. m..

Las primeras pesquisas indican que el hombre permanecía en la vía pública cuando fue abordado por varios sujetos, cuya cantidad aún no ha sido establecida.

Por razones que permanecen bajo investigación, los sospechosos presuntamente le dispararon en una ocasión en la cabeza y luego escaparon del lugar.

Agentes judiciales se desplazaron hasta la escena para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Morgue Judicial, donde se efectuará la autopsia correspondiente y se trabajará en la identificación oficial de la víctima.

El OIJ mantiene abierta la investigación para esclarecer el móvil del crimen, identificar a los responsables y determinar las circunstancias en que ocurrió el homicidio.