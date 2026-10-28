Homicidio en plena vía pública: Víctima fue acribillada

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Un hombre de 27 años, identificado con el apellido Castellón, fue asesinado a balazos la noche de este martes mientras transitaba por la vía pública en el sector de Laurel, en el cantón de Corredores, provincia de Puntarenas.

De acuerdo con el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente se registró a eso de las 11:56 p.m. En apariencia, la víctima fue interceptada por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta, quienes presuntamente, sin mediar palabra y por motivos que ahora se investigan, le dispararon en al menos cinco oportunidades.

Castellón recibió múltiples impactos de bala en la cabeza y la espalda, lo que le provocó la muerte de forma inmediata en el sitio. Los sospechosos huyeron del lugar tras el ataque.

Agentes judiciales se desplazaron a la escena para efectuar el levantamiento del cuerpo y remitirlo a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente. El caso continúa bajo indagación para esclarecer el móvil del homicidio y dar con los responsables.