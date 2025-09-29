Un hombre perdió la vida la noche del domingo en el sector de Bahía Ballena de Osa.

El suceso fue confirmado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes destacaron haber recibido el reporte a las 11:19 p.m.

Según destacan las autoridades, la víctima se encontraba en una estructura tipo búnker.

En apariencia, 2 sujetos habrían ingresado al sitio y uno de ellos, por razones que aún se desconoce, disparó contra el hombre en al menos una ocasión.

La víctima, identificada como un hombre de apellido Berrocal de 41 años, falleció en el sitio tras recibir un balazo en el rostro.

Los sospechosos se dieron a la fuga y el fallecido fue remitido a la morgue judicial para que se le realice la respectiva autopsia.

El caso continúa en investigación.