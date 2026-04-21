El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio detalles sobre el homicidio registrado en La Puebla en San Pablo de Heredia la mañana de este martes.

La versión preliminar de las autoridades es que la víctima salía de su vivienda y, cuando iba a cerrar el portón, fue abordada por dos personas en motocicleta.

Una de las personas que iba en la motocicleta sacó un arma de fuego y disparó contra el sujeto hasta dejarlo sin vida en el lugar.

La persona fallecida fue identificada de apellido Benítez, de 56 años, y presentaba heridas de arma de fuego en el hombre izquierdo y en la espalda.

En el lugar se recolectaron indicios balísticos y las investigaciones por parte de las autoridades siguen en curso para esclarecer los hechos y detener a los sospechosos.