Homicidio en la entrada de un hotel: Así se dio mortal ataque

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Un altercado ocurrido la tarde de este lunes en las afueras de un hotel en Paso Canoas culminó en un trágico homicidio, luego de que un trabajador del lugar fuera atacado a balazos.

La víctima fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como un hombre de apellido Pérez, de 31 años, quien laboraba en el establecimiento ubicado en esta zona.

De acuerdo con el informe preliminar de los agentes judiciales, pasadas las 3:00 p. m., Pérez se encontraba en la entrada de servicio del hotel cuando sostuvo una discusión con un sujeto. En circunstancias que aún no están claras, el sospechoso accionó un arma de fuego y le propinó impactos en el pecho y en el cuello, provocándole la muerte en el sitio.

Tras la alerta del ataque, oficiales de la Fuerza Pública desplegaron un operativo en los alrededores que permitió interceptar, a unos 800 metros de la escena, un vehículo sospechoso. En el automóvil viajaba un sujeto de apellido Zúñiga, también de 31 años, quien presuntamente tendría relación con el hecho.

Zúñiga fue presentado ante el Ministerio Público para que se determine su situación jurídica, mientras que los agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo de Pérez para trasladarlo a la Morgue Judicial.

Las autoridades mantienen las pesquisas abiertas para establecer el móvil exacto del crimen y dar con el autor material del disparo.



