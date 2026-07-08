Homicidio en El Guarco: OIJ identifica joven víctima y detalla caso

Un hombre de apellido Tencio, de 24 años, murió tras ser atacado con un arma blanca en Tobosi de El Guarco, Cartago. Por este caso, un sospechoso de apellido Guevara, de 35 años, fue detenido pocos minutos después de los hechos.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente ocurrió alrededor de las 4:34 p. m. del martes, cerca de un reconocido supermercado de la zona.

“En apariencia el ofendido, quien respondía al apellido de Tencio de 24 años, se encontraba en vía pública, aparentemente a bordo de una bicicleta y supuestamente en un momento dado comienza a discutir con un masculino de apellido Guevara de 35 años“, explicó el OIJ.

La policía judicial indicó que la discusión escaló hasta convertirse en una riña.

“Supuestamente se da una riña entre ambos y este masculino de apellido Guevara lo hiere en varias ocasiones al ofendido en la espalda con arma blanca”, agregó el OIJ.

Tras la agresión, Tencio falleció en el sitio, mientras que el sospechoso se dirigió a una vivienda ubicada en las cercanías. Minutos después fue localizado y detenido por oficiales de la Fuerza Pública, quienes lo pusieron a las órdenes de los agentes judiciales y posteriormente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Además, el OIJ informó que a las 8:34 p. m. del mismo martes se realizó un allanamiento en la casa del detenido, donde se ubicó el aparente cuchillo utilizado en el ataque.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente, mientras las autoridades continúan con la investigación del caso.