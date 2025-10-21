Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San José investigan el homicidio de un hombre identificado con el apellido Rojas, de 54 años, ocurrido la noche del lunes en Tirrases de Curridabat.

Según el informe preliminar, los hechos se registraron alrededor de las 11:50 p.m., a 400 metros al norte del salón comunal, cuando la víctima se encontraba en el corredor de una vivienda.

“Estaba en el corredor de la vivienda cuando aparentemente pasan sujetos en motocicleta y le disparan en varias ocasiones. El mismo intenta refugiarse en la vivienda, sin embargo, queda fallecido en el sitio”, explicó el OIJ.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial, donde se efectuará la autopsia correspondiente.

En la escena se recolectaron indicios balísticos, los cuales fueron enviados a los laboratorios forenses para su análisis.

El caso permanece bajo investigación con el fin de esclarecer las circunstancias del hecho, determinar el móvil del ataque y dar con los responsables del homicidio.