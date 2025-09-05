Un hombre perdió la vida la noche del jueves luego de ser atacado a balazos en una cuartería en el sector del El Coco en Guácima, Alajuela.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó detalles sobre este homicidio, en donde destacan que los hechos se dieron a eso de las 9:00 p.m.

En apariencia, en el interior del inmueble se habría presentado una discusión entre 2 sujetos.

En determinado momento, uno de estos saca un arma de fuego y dispara en reiteradas ocasiones contra la integridad física de la víctima.

Este resulta herido en tórax, abdomen y brazo izquierdo, por lo que es remitido a un centro médico. Al ingresar, es declarado fallecido minutos después.

Agentes del OIJ se apersonan al sitio de los hechos, donde logran ubicar varios elementos balísticos que serán analizados en los laboratorios de ciencias forenses.

El cuerpo de la víctima fue identificado como un masculino de apellido Polanco, de 40 años y de nacionalidad nicaragüense.

De momento no hay personas detenidas y el caso se mantiene en investigación para esclarecer los hechos.