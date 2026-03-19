Un hombre fue víctima de homicidio la mañana de este jueves cuando fue abordado por dos personas en el centro de Cartago.
El fallecido, al momento de los hechos, se encontraba en un vehículo tipo 4×4 y, al intentar huir, entró a un outlet donde dos sicarios acabaron con su vida.
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Autoridades de Fuerza Pública aseguran que duraron dos minutos en llegar al lugar, pero fue tiempo suficiente para que los sospechosos le robaran el carro a una mujer que estaba a 100 metros de lo ocurrido.
Eric Calderón, director regional de la Fuerza Pública de Cartago, confirmó que ya hay una persona detenida.
El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades.