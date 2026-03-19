Un hombre fue víctima de homicidio la mañana de este jueves cuando fue abordado por dos personas en el centro de Cartago.

Foto: Mauricio Aguilar

El fallecido, al momento de los hechos, se encontraba en un vehículo tipo 4×4 y, al intentar huir, entró a un outlet donde dos sicarios acabaron con su vida.

Lea: Momento de tensión en Cartago: captan huida de presuntos sicarios

Foto: Mauricio Aguilar

Autoridades de Fuerza Pública aseguran que duraron dos minutos en llegar al lugar, pero fue tiempo suficiente para que los sospechosos le robaran el carro a una mujer que estaba a 100 metros de lo ocurrido.

Foto: Mauricio Aguilar

Eric Calderón, director regional de la Fuerza Pública de Cartago, confirmó que ya hay una persona detenida.

Foto: Mauricio Aguilar

El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades.