Un hombre de 36 años falleció la noche del domingo luego de ser atacado con arma de fuego en el sector de Siquirres, en Limón, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con la información preliminar, los hechos ocurrieron alrededor de las 7:00 p. m. en el sector conocido como Los Laureles.

“El fallecido fue identificado como de apellido Brenes de 36 años de edad. Él presentaba dos impactos por arma de fuego en la cara y uno en la pantorrilla derecha”, indicó el OIJ.

Las autoridades señalaron que, en apariencia, el hombre se encontraba dentro de una vivienda tipo búnker cuando un sujeto llegó al lugar y le disparó en varias ocasiones. Tras el ataque, el ofendido falleció en el sitio.

Por el momento, no se reportan personas detenidas en relación con este homicidio. Agentes judiciales mantienen el caso bajo investigación para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar al o los responsables.