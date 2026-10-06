Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Un hombre de 19 años, identificado como Vargas, fue asesinado la mañana de este martes en Hatillo. La víctima recibió múltiples impactos de bala en la cabeza y el tórax y falleció en el lugar.

El crimen ocurrió a unos 20 metros de un punto allanado el pasado 30 de setiembre por una investigación relacionada con la presunta venta de drogas.

Oficiales del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) aseguraron la escena, mientras agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios procesaron el sitio y recolectaron indicios balísticos y otros elementos de interés.

El allanamiento ocurrió menos de una semana antes del homicidio; en ese operativo, agentes judiciales investigaban actividades relacionadas con la presunta venta de estupefacientes en el sector.

El OIJ mantiene la investigación para determinar las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.