El homicidio ocurrido la madrugada de este miércoles en San José centro, habría ocurrido dentro del antiguo Hotel Europa, donde un hombre en apariencia en condición de calle perdió la vida tras ser impactado por varios disparos.

De acuerdo con la información preliminar, el fallecido ingresó al inmueble (ubicado entre avenidas 3 y 5, calle 0) y comenzó a causar destrozos en la propiedad de un hombre de origen oriental.

“Aparentemente, el sujeto se encontraba realizando destrozos en el sitio, por lo que en apariencia el oriental, propietario del inmueble le pide que no continúe, que se vaya del lugar y aparentemente el ahora fallecido lo atacó con un tubo, golpeándolo en varias ocasiones, por lo que es en ese momento que aparentemente el oriental se defiende con un arma de fuego y lo impacta”, agregó el OIJ.

Antiguo Hotel Europa. Foto: Issac Villalta.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló que el fallecido aún no ha sido identificado y presentaba heridas de proyectil en la pantorrilla, el cuello y el tórax.

Los agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

“De acuerdo a la versión preliminar, estas instalaciones pertenecen al masculino oriental, siendo que el mismo aparentemente había instalado algún tipo de alarma cuando la misma se le activó”, indicó el OIJ.

El propietario del inmueble, de origen oriental, resultó con varias lesiones producto del ataque con el tubo y se trasladó por sus propios medios a un centro médico en San José.

La investigación judicial continúa con el fin de esclarecer con exactitud los hechos que mediaron en este homicidio.