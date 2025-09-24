El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reconstruyó una cronología detallada que revela cómo se organizó y ejecutó el asesinato de Roberto Danilo Samcam Ruiz, exmilitar nicaragüense y opositor al régimen de Daniel Ortega, ocurrido el 19 de junio de 2025 en Moravia.

Según el expediente del que Grupo Extra tiene copia, la operación incluyó vigilancia previa, coordinación de roles, y una reunión estratégica en una gasolinera de Tibás, donde los sospechosos revisaron el arma homicida y los vehículos que usarían en el ataque.

En total, cuatro hombres con domicilio en la ciudadela León XIII fueron vinculados al crimen.

El 18 de junio, un día antes del homicidio, Samcam fue seguido desde Casa España hasta su residencia en el Condominio Naples, Moravia.

Según la información judicial apenas minutos después de su llegada, un Renault Duster blanco comenzó a rondar la zona, mientras las comunicaciones telefónicas de Luis Fernando Carvajal Fernández identificado como el sicario lo ubicaban en el sector.

“Afinaron detalles”

Esa misma tarde, los sospechosos se reunieron en una estación gasolinera en León XIII. Allí coincidieron el Renault Duster y un Hyundai Accent celeste.

Cámaras de vigilancia registraron a los hombres inspeccionando el vehículo, mientras, según un informante, revisaban el arma y coordinaban la logística de escape.

Entre los presentes estaban Danilo José Chaves Medina, Bryan Steven Robles Salas, Luis Ricardo Orozco González y Carvajal Fernández.

La mañana del 19 de junio, los sospechosos salieron de León XIII rumbo a Moravia. Realizaron cambios de posición en los vehículos para no levantar sospechas.

A las 07:44 horas, Carvajal Fernández descendió del Duster, ingresó al condominio y disparó contra Samcam. Segundos después huyó en el mismo vehículo.

El rastreo de radio bases telefónicas confirmó los movimientos de los implicados durante la vigilancia y la fuga. Para las autoridades, la precisión y coordinación del ataque evidencian una planificación milimétrica y la motivación de una posible remuneración económica.



Uno de los vehículos usados.

Cabe destacar que cuatro de los cinco sospechosos fueron detenidos tras operativos realizado por el OIJ y de los cuales tres permanecen en prisión preventiva.

Inteligencia y fijación del objetivo

El seguimiento a Samcam comenzó el 18 de junio, un día antes de su muerte.

• Tras asistir a una reunión en Casa España, en La Sabana, Samcam regresó a su vivienda a las 16:07 horas.

• Apenas 12 minutos después, un Renault Duster blanco (placa BKK-190) inició rondas en los alrededores del condominio. Ese mismo vehículo sería usado en el ataque.

• El teléfono de Luis Fernando Carvajal Fernández, identificado como el sicario, activó la radio base de Moravia en el mismo lapso.

• En dos momentos clave, Carvajal recibió llamadas de Danilo José Chaves Medina, quien estaba en León XIII. Para la Policía, estas comunicaciones buscaban confirmar los resultados de la vigilancia.

Ejecución del ataque

En la mañana del 19 de junio, el grupo se desplazó desde León XIII hasta Moravia.

• A las 06:18 horas, el Renault Duster salió de la base en Tibás, seguido por una motocicleta roja con negro que reforzó la vigilancia.

• Durante el trayecto y mientras esperaban en la zona, los ocupantes realizaron cambios de posición en los vehículos para evitar ser detectados. A las 07:41 horas, el sicario ya estaba en el asiento del acompañante.

• Minutos antes del crimen, Carvajal Fernández hizo una llamada a su madre, activando la radio base de Moravia y ubicándolo en el sitio.

• A las 07:44 horas, descendió del Duster, ingresó al Condominio Naples y disparó contra Samcam, quien había llegado a Costa Rica tres días antes, proveniente de México.

• Inmediatamente huyó en el mismo vehículo, cuya ruta de escape fue corroborada con registros de radio bases y cámaras que ubicaron al Renault en distintos puntos de salida de Moravia.