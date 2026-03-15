Tres sospechosos de participar en el robo y asalto de un empresario estadounidense de apellido Vatani estarán tres meses más en prisión preventiva.

El Juzgado Penal de Heredia decidió ampliar la medida contra dos hombres de apellidos Brown y Westney, así como una mujer de apellido Donaldson.

El caso se remonta a mayo de 2025, cuando se dio la alerta de la desaparición del extranjero de 71 años, quien fue citado por una menor de edad en una vivienda ubicada en Mercedes Norte de Heredia.

Se presume que el móvil del crimen fue el robo, ya que le habrían sustraído $10 mil de sus tarjetas de crédito y $18 mil en dinero en efectivo.

Posteriormente, el cuerpo habría aparecido en el sector de Bermejo de Cartago en una finca, donde una persona lo encontró y dio aviso a las autoridades.