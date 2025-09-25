El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) encontró indicios de remoción o limpieza en la escena donde habrían asesinado a una pareja de alemanes en su vivienda en Quepos.

El director del OIJ, Randall Zúñiga, explicó que, además de rastros de sangre dentro de la casa, los agentes descubrieron señales de una limpieza profunda.

“Observamos que la cocina estaba mojada, lo que creemos forma parte de un intento por limpiar la escena del crimen o de un hecho violento en esta vivienda”, indicó Zúñiga.

El jerarca también señaló que encontraron huellas plantares, las cuales serán analizadas. Además, utilizarán luminol para detectar posibles proyecciones de sangre adicionales en el lugar.

Durante la inspección inicial, realizada tras la alerta por la desaparición de los europeos, los agentes ubicaron un montículo de tierra en un sector de la propiedad.

Un agente de la Unidad Canina del OIJ confirmó la presencia de restos humanos, lo que llevó a iniciar una excavación en el sitio.

Los investigadores lograron extraer dos cuerpos maniatados y dentro de una bolsa, que se presume corresponden a los extranjeros.

Zúñiga explicó que, debido a las diligencias criminalísticas y de laboratorio en curso, aún no han determinado si hay faltante de bienes en la propiedad.

Sin embargo, la principal hipótesis apunta a que el crimen estaría relacionado con un robo o asalto.

“La idea es establecer si faltan elementos importantes como joyas, dinero u otros valores en la vivienda, para confirmar el móvil del caso, que ya se perfila como un asalto”, detalló.

Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de los fallecidos, de forma extraoficial se informó que la pareja tenía al menos dos años de residir en la propiedad y que viajaba con frecuencia fuera del país.