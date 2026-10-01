Hombres sufren descarga eléctrica mientras trabajaban en Cartago

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

La tarde de este jueves, personal de la Cruz Roja Costarricense atendió una emergencia, registrada en el Mercado Municipal de Cartago, donde dos hombres sufrieron una descarga eléctrica mientras se encontraban laborando.

Los trabajos de rescate se realizaron de manera coordinada entre cruzrojistas y otras instituciones privadas, quienes lograron estabilizar a ambos pacientes; los mismos fueron trasladados en condición crítica al centro médico para recibir atención especializada.

Según información de la Cruz Roja, la coordinación entre las instituciones de primera respuesta resultó fundamental para brindar una atención oportuna.

Atención se coordinó entre Cruz Roja y soporte de vida privado. Foto: Joaquin Salas, corresponsal de la zona