Hombres sufren descarga eléctrica mientras trabajaban en Cartago

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La tarde de este jueves, personal de la Cruz Roja Costarricense atendió una emergencia, registrada en el Mercado Municipal de Cartago, donde dos hombres sufrieron una descarga eléctrica mientras se encontraban laborando.
Los trabajos de rescate se realizaron de manera coordinada entre cruzrojistas y otras instituciones privadas, quienes lograron estabilizar a ambos pacientes; los mismos fueron trasladados en condición crítica al centro médico para recibir atención especializada.
Según información de la Cruz Roja, la coordinación entre las instituciones de primera respuesta resultó fundamental para brindar una atención oportuna.