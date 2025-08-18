2 hombres fueron atacados a balazos mientras se encontraban en vía pública en altas horas de la noche.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destacó que recibió la alerta de la emergencia a las 12:15 a.m. de este lunes.

Según destacan las autoridades, las víctimas se encontraban en vía pública cuando fueron abordados por 2 sujetos en motocicleta.

Estos, por razones que aún se desconocen, habrían disparado en múltiples ocasiones.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que recibió la alerta del suceso a las 11:54 p.m.

Al llegar al sitio, específicamente en Hatillo 1, abordan a 2 hombres en condición crítica. Estos fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios.

Las víctimas fueron identificadas por el OIJ como un hombre de apellido Benavides de 32 años y otro hombre de apellido Barrantes de 42 años.

Los sospechosos del caso se dieron a la fuga.

El caso se mantiene en investigación.