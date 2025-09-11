El director regional de Fuerza Pública, Pablo Bertozzi, confirmó a Grupo Extra que un homicidio se registró la tarde de este miércoles en el sector de Barrial de Heredia, cerca de una iglesia y dentro de un taller, donde en la escena quedaron motos y prendas de vestir.

“Efectivamente, se da un evento de homicidio en el sector de Barreal de Heredia. Se trabaja la escena y se genera toda una serie de movimientos con base en la información que obtuvimos”, indicó Bertozzi.

Según explicó, los sujetos que habrían cometido el hecho abandonaron las motocicletas utilizadas para escapar.

“Logramos ubicar las motos que serían utilizadas para el desplazamiento de los presuntos delincuentes que ejecutaron el hecho. También se localizaron prendas de vestir que dejaron botadas”, detalló.

Las pertenencias fueron encontradas en el río que divide La Aurora y San Joaquín de Flores. Las autoridades mantienen las labores de rastreo para ubicar a los responsables.