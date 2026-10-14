Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Las dos personas que fueron asesinadas la tarde del lunes en San Pedro de Montes de Oca estaban imputadas en el juicio que arrancó el mismo día que fueron atacadas.

Se trata de dos sujetos de apellidos Sobrado Zamora y Mesén Bolaños, vinculados al caso conocido como “Distrito”.

Tras la consulta del Grupo Extra, las autoridades judiciales confirmaron que el juicio inició el lunes con la lectura de la acusación en el Tribunal Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada.

Sobrado y Mesén viajaban en un vehículo cuando fueron abordados por dos personas que viajaban en una motocicleta.

Uno de los ocupantes empezó a disparar contra los imputados y, como resultado del ataque, Sobrado y Mesén fallecieron en el lugar.

El juicio que se inició ayer con la lectura de la acusación continúa hoy en una de las salas de tribunales JEDO.