El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó este jueves un allanamiento con el fin de detener a un hombre sospechoso de homicidio.

A este sujeto, de apellido Aguilar y de 31 años, se le vincula con una balacera en el interior de un bar en Cartago Occidental.

En esa ocasión, acompañado de otros 3 hombres, habrían ingresado al establecimiento y dispararon en múltiples ocasiones.

Producto del ataque armado, 2 mujeres, identificadas con los apellidos Molina, de 23 años, y Madriz, de 30, perdieron la vida en el sitio.

Además, otras 2 personas, un hombre de apellido Lanza y una mujer de apellido Brenes, resultaron heridas y tuvieron que ser hospitalizados.

Este suceso tuvo lugar el 4 de febrero del presente año, y luego de las diligencias de investigación, las autoridades desarrollan este 4 setiembre el allanamiento en un residencial en el centro de Cartago.

El caso continúa una investigación para lograr dar con los otros sospechosos.

Aguilar será presentado ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica.