Un hombre falleció y otro resultó herido tras un accidente de tránsito ocurrido la noche del viernes en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, en circunstancias que ahora son analizadas por las autoridades.

El hecho se registró alrededor de las 6:30 p. m., cuando 2 hombres que viajaban en motocicleta colisionaron contra un vehículo.

“El ahora fallecido, quien respondía al apellido de Gómez de 29 años y el herido, quien responde al apellido de Bejarano, viajaban en una motocicleta y por razones que se investigan el conductor de apellido Gómez habría perdido el control de la misma y presuntamente habría colisionado contra un automóvil”, explicó el OIJ.

Producto del impacto, Gómez falleció en el sitio, mientras que Bejarano fue trasladado a un centro médico para su atención.

De manera preliminar, trascendió que los ocupantes de la motocicleta portaban armas de fuego y que, al parecer, se encontraban persiguiendo a otro vehículo cuando ocurrió la colisión. Incluso, en la escena se ubicó un arma de fuego.

Además, versiones indican que ambos hombres serían conocidos en la zona y contarían con antecedentes judiciales, aunque estos detalles no han sido confirmados oficialmente por las autoridades.

Agentes del OIJ se presentaron en el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar indicios que permitan esclarecer lo sucedido.

El caso continúa en investigación por parte de las autoridades para determinar con exactitud las circunstancias del accidente.

Con información complementaria del corresponsal de Joaquín Salas.