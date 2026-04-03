Dos hombres armados a bordo de una motocicleta colisionaron contra un vehículo en Paraíso de Cartago, dejando como resultado uno fallecido y otro grave, la noche de este viernes.

Según información preliminar, los sujetos iban persiguiendo un vehículo cuando fueron impactados por otro carro que se habría brincado la señal de alto.

Uno de los hombres falleció en el sitio, mientras que el otro fue trasladado en condición grave al centro médico. En el lugar quedó un arma de fuego.

En apariencia, los sujetos eran reconocidos en la zona y ambos cuentan con un amplio expediente judicial.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentra en el sitio para el levantamiento del cuerpo y la investigación correspondiente.

Con información del corresponsal Joaquín Salas.