Un accidente de tránsito dejó a 2 personas en condición crítica la madrugada de este lunes luego de que la motocicleta en la que viajaban derrapara en el sector de Peñas Blancas, San Ramón de Alajuela.

De acuerdo con información suministrada por la Cruz Roja Costarricense, la alerta se recibió a las 4:18 a.m., movilizando 2 unidades básicas al lugar del incidente.

En la escena, los socorristas atendieron a un hombre de aproximadamente 20 años que presentaba un trauma importante en la cabeza, así como a una joven de aproximadamente 16 años con politraumatismos.

Ambos fueron trasladados en condición crítica al Hospital San Carlos para recibir atención médica especializada.

El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades.