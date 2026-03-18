Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La Sección de Robos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a una persona que figura como sospechosa del delito de robo en Alajuelita, San José.

Los hechos ocurrieron el 16 de enero de este año, a las 11:00 a.m., cuando aparentemente el sospechoso utilizó una tarjeta de crédito robada para hacer compras de varios licores en un local comercial.

Supuestamente, la persona robó el plástico a la persona ofendida por medio de la tacha de su vehículo.

De acuerdo con el OIJ, el sospechoso es un hombre de 20 a 25 años, con contextura delgada; vestía una camisa azul con logo blanco en el lado izquierdo, jeans, tenis blancos y utilizaba un casco de motocicleta de color negro con detalles blancos.

Si usted reconoce a la persona que aparece en el video, puede brindar información de forma confidencial al teléfono 800-8000-645 o al Whatsapp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.