Un hombre de apellido Méndez, de 28 años, fue detenido por agentes de la subdelegación regional del OIJ de Turrialba, sospechoso de utilizar la panadería de su padre como fachada para la distribución de drogas en Juan Viñas de Jiménez, Cartago.

La investigación se inició en junio, luego de que vecinos alertaran sobre movimientos sospechosos alrededor del negocio familiar. Según el OIJ, el sospechoso habría aprovechado los servicios de entrega a domicilio para despachar pan y repostería junto con sobres de droga listos para la venta.

Tras varias diligencias de vigilancia e inteligencia, se ejecutó un allanamiento en la vivienda vinculada a la panadería, donde los agentes decomisaron dosis de aparente droga, dinero en efectivo y otros artículos de interés para la investigación.

Fotografía cortesía OIJ.

El operativo contó con el apoyo de la Fuerza Pública y se realizó bajo la dirección funcional del Ministerio Público, que determinará la situación jurídica del detenido en las próximas horas.