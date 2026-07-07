Hombre termina grave en el hospital tras ser atacado por perro 

Un hombre de 32 años resultó herido la mañana de este martes, luego de ser atacado, al parecer, por un perro de raza pitbull en el sector de San Juan de Santa Bárbara de Heredia.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja Costarricense a las 10:46 a. m., luego de recibir el reporte de un adulto con lesiones provocadas por una mordedura en las extremidades inferiores.

Ejemplo de perro raza Pitbull. Foto: tomada de internet.

Tras ser valorado por los socorristas, el paciente fue clasificado en condición urgente (categoría amarilla) y trasladado a un centro médico para recibir atención especializada.

De momento, no han trascendido las circunstancias en las que ocurrió el ataque ni el estado del animal involucrado. Las autoridades no han brindado más detalles sobre el caso.

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