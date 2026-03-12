La Cruz Roja reportó este miércoles a una persona herida por proyectil de arma de fuego en Crucitas, distrito de Cutris, San Carlos.

Los oficiales de la zona sacaron de la finca Bigoyet a un hombre de nacionalidad nicaragüense con un impacto de bala en la espalda.

Según información preliminar, la policía se encontraba en una labor de patrullaje en el sitio cuando, aparentemente, hubo un enfrentamiento con varios coligalleros.

Es en ese momento que este hombre recibe una herida y tiene que ser trasladado por la Cruz Roja al hospital de San Carlos.

Hasta el momento, se mantienen las coordinaciones con el asesor legal y el Ministerio Público para el debido proceso.

Información del corresponsal Marco Castro.