Un hombre de apellido Espinoza sospechoso de asesinar a su pareja sentimental y de lanzarla dentro de un pozo, deberá enfrentar un juicio desde este 11 de agosto en el Tribunal Penal de Limón.

El sujeto y la mujer de 60 años convivían en Batán de Limón y según trascendió, la relación de la pareja estaba caracterizada por agresiones físicas y verbales del imputado.

El 21 de abril de 2024 habría ocurrido una discusión entre Espinoza y Mora dentro de la vivienda, que provocó que el sujeto la golpeara con un objeto contundente en la cabeza.

Posteriormente, el cuerpo de la mujer fue encontrado dentro de un pozo de agua en la misma propiedad donde ocurrieron los hechos.

“De esta manera, la víctima quedó inconsciente dentro del pozo, y de esta forma fue como el imputado causó la muerte de la mujer por asfixia por sumersión”, según las autoridades judiciales.